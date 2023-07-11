حافظ سعر الدولار اليوم في مصر، الثلاثاء 11 يوليو 2023، مقابل الجنيه المصري على مستواه مع بداية تعاملات اليوم في البنوك المصرية (الحكومية والخاصة)، بالتزامن مع ترقب الإعلان عن صفقات جديدة للحكومة المصرية في محاولة لتوفير العملة الصعبة بالبلاد.

وتُعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر السوق السوداء

وفي السوق السوداء تجمد سعر الدولار ليسجل ما بين 38 إلى 39 جنيهاً، في وقت تستعد الحكومة المصرية فيه لتداول أذون الخزانة المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في مصر داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

واستقر سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 11 يوليو في بنك التجاري الدولي عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.