سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 18 يوليو 2023.. المركزي يتحرك

سجل سعر الدولار اليوم في مصر، الثلاثاء 18 يوليو 2023، استقراراً مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم في البنوك المصرية (الحكومية والخاصة)، في وقت قام فيه البنك المركزي بسحب سيولة من البنوك لمواجهة التضخم.

وقام البنك المركزي المصري بسحب سيولة نقدية من البنوك تُقدر بـ 100 مليار جنيه في إطار مواجهة التضخم.

وتُعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر السوق السوداء

تجمد سعر الدولار في السوق السوداء ليسجل ما بين 38 إلى 39 جنيهاً، بسبب هدوء الإقبال.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في مصر على مستوياته، حيث سجل داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وحافظ سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18 يوليو في بنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم ليسجل عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.