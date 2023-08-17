سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 17 أغسطس 2023.. ماذا يحدث في السوق السوداء!

حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على مستواه، الخميس 17 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات البنوك المصرية (الحكومية والخاصة)، مع ترقب قرار التجديد لمحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله خلال ساعات.

وتُعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر ما بين 38 و40 جنيهاً، تناسباً مع ارتفاع الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى مستوى 41.5 جنيهاً مقابل الدولار، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار اليوم الخميس في مصر، حيث سجل داخل البنك المركزي عند 30.82 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 17 أغسطس في بنك التجاري الدولي عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.