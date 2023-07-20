سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 20 يوليو 2023.. هدوء نسبي

شهد سعر الدولار اليوم في مصر، الخميس 20 يوليو 2023، استقراراً مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم في البنوك المصرية (الحكومية والخاصة)، في وقت تدخل فيه البنوك في عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 23 يوليو.

وقام البنك المركزي المصري بسحب سيولة نقدية من البنوك تُقدر بـ 100 مليار جنيه في إطار مواجهة التضخم.

وتُعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر السوق السوداء

استقر سعر الدولار في السوق السوداء ليسجل ما بين 38 إلى 39 جنيهاً، بسبب هدوء الإقبال.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار اليوم الخميس في مصر استقرار نسبي، حيث سجل داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وحافظ سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) على مستواه عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

واستقر سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 20 يوليو في بنك التجاري الدولي عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه على مستواه خلال تعاملات اليوم ليسجل عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.