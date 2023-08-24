سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 24 أغسطس 2023

سجل سعر الدولار اليوم في مصر استقراراً، الخميس 24 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات البنوك المصرية (الحكومية والخاصة)، تزامناً مع تكثيف الحكومة جهودها للإسراع في برنامج طروحات الشركة الحكومية.

وتُعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر السوق السوداء

سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر ما بين 39و40 جنيهاً، تناسباً مع ارتفاع الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، في ظل توقعات بخفض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس داخل البنك المركزي استقراراً عند 30.82 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 24 أغسطس في بنك التجاري الدولي عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.