سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 24 أغسطس 2023.. عيار 21 الآن!

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الخميس 23 أغسطس 2023، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بتعاملات أمس، في ظل تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,921 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 24 أغسطس 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بالإضافة إلى بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس عند 2,583 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,606 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,368 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,389 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر نحو 2,260 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,280 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,937 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,954 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,507 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,520 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,080 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,240 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 80,327 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 81,038 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 24 أغسطس 2023

جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,582,857 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,605,714 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.