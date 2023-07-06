شهد سعر الدولار اليوم في مصر، الخميس 6 يوليو 2023، استقراراً مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم في البنوك المصرية (الحكومية والخاصة)، بالتزامن مع اتخاذ قرارات جديدة لدعم الاستثمار وزيادة المنافسة.

وتُعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر السوق السوداء

وفي السوق السوداء تجمد سعر الدولار ليسجل ما بين 38 إلى 39 جنيهاً، في وقت تستعد الحكومة المصرية فيه لتداول أذون الخزانة المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

جاء سعر صرف الدولار اليوم الخميس في مصر داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 6 يوليو في بنك التجاري الدولي عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية على مستواه خلال تعاملات اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.