شهد سعر الدولار في سوريا اليوم، الأحد 21 مايو 2023، انخفاضاً في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء

هبط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8300 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 8400 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 830,000 ليرة سورية اليوم الأحد 21 مايو 2023.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأحد 21 مايو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الأحد 21 مايو

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 8968 ليرة للشراء، و 9081 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأحد

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2214 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2244 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2258 ليرة للشراء، مقابل 2288 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

وجاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد عند 11674 ليرة للشراء، مقابل 11822 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 417 ليرة للشراء، مقابل 424 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.