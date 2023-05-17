شهد سعر الدولار في سوريا اليوم، الأربعاء 17 مايو 2023، استقراراً في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء

استقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 9025 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 9125 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 902,500 ليرة سورية اليوم الأربعاء 17 مايو 2023.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأربعاء 17 مايو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الأربعاء 17 مايو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9807 ليرة للشراء، و 9920 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2406 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2435 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2455 ليرة للشراء، مقابل 2485 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

وسجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 12728 ليرة للشراء، مقابل 12877 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 456 ليرة للشراء، مقابل 463 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.

