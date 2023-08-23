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سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023.. تحسن كبير لليرة!

تاريخ النشر: 23 آب / أغسطس 2023 - 06:45
سعر الدولار في سوريا اليوم
سعر الدولار في سوريا اليوم

انخفض سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

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سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا انخفاضاً جديداً مقابل الليرة في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، مع دعم تلقته العملة المحلية من قبل المركزي خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 13700 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 13900 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

 

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,370,000 ليرة سورية اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023.

 

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

  • جاء متوسط سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 8585 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.
  • فيما بلغ سعر الدولار مقابل الليرة السورية بحسب نشرة المصرف المركزي رسمياً 10800 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.
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