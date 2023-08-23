سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23 أغسطس 2023.. عيار 21 الآن!

سجل سعر الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 23 أغسطس 2023، حالة من الاستقرار مع بداية التعاملات الصباحية، بعد ارتفاع كبير شهده أمس في ظل تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,904 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23 أغسطس 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بجانب بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء عند 2,577 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,600 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,362 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,383 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في مصر نحو 2,255 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,275 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,933 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,950 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,503 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,517 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,040 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,200 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 80,149 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 80,860 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,577,143 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,600,000 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.