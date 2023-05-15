ارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم، الاثنين 15 مايو 2023، بشكل طفيف في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء

صعد سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8875 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 8975 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 887,500 ليرة سورية اليوم الاثنين 15 مايو 2023.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الاثنين 15 مايو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الاثنين 15 مايو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9629 ليرة للشراء، و 9742 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2368 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2397 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2415 ليرة للشراء، مقابل 2445 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 2415 ليرة للشراء، مقابل 2445 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 452 ليرة للشراء، مقابل 459 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.