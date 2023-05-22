سجل سعر الدولار في سوريا اليوم، الاثنين 22 مايو 2023، استقراراً في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء

استقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8300 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 8400 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 830,000 ليرة سورية اليوم الاثنين 22 مايو 2023.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الاثنين 22 مايو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الاثنين 22 مايو

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 8966 ليرة للشراء، و 9079 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2211 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2241 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2257 ليرة للشراء، مقابل 2288 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

وسجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 11666 ليرة للشراء، مقابل 11815 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 416 ليرة للشراء، مقابل 423 ليرة للبيع.