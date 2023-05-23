شهد سعر الدولار في سوريا اليوم، الثلاثاء 23 مايو 2023، ارتفاعاً ملحوظاً في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة السورية بشتى الطرق لكسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء

قفز سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8550 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 8650 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 855,000 ليرة سورية اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الثلاثاء 23 مايو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الثلاثاء 23 مايو

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9234 ليرة للشراء، و 9347 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2280 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2310 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2326 ليرة للشراء، مقابل 2356 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

وجاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 12041 ليرة للشراء، مقابل 12189 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

وصل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 429 ليرة للشراء، مقابل 436 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.