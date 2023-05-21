سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 21 مايو 2023

سجل سعر الدولار في لبنان اليوم مقابل الليرة اللبنانية انخفاضاً طفيفاً في مستهل تعاملات الأحد 21 مايو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، وبذلك تصمد الليرة أمام الدولار مقارنةً بتعاملات أمس.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار في لبنان اليوم في السوق السوداء

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الأحد في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 94,500 ليرة للشراء، و 94,200 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

استقر سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 86,300 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.