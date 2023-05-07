سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 7 مايو 2023

قفز سعر الدولار في لبنان اليوم مقابل الليرة اللبنانية مع بداية تعاملات الأحد 7 مايو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، وبذلك يتوقف مسلسل ارتفاع الليرة أمام الدولار الذي استمر على مدار الأيام الأربعة الماضية.

يأتي ذلك في ظل ترقب المتعاملون في لبنان تغيير سعر صرف الدولار الجمركي للمرة الرابعة على التوالي في أقل من 4 أشهر، حيث من المتوقع أن يكون سعر الدولار الجمركي في المرحلة المقبلة وفق منصة "صيرفة" هو التعديل الأخير ولن يتخطى هذا الحد ليوازي سعر السوق السوداء.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الأحد في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 94,300 ليرة للشراء، و 94,500 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

استقر سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 86,300 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.