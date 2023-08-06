سعر الذهب اليوم في الاردن الأحد 6 أغسطس 2023

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن، الأحد 6 أغسطس استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

يأتي ذلك في ظل تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,943.08 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن جرام عيار 24 عند 44.24 دينار أردني، بما يُعادل 62.47 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 40.55 دينار أردني، ما يُعادل 57.27 دولار.

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 38.71 دينار، بما يُعادل 54.66 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 33.18 دينار أردني، بما يُعادل 46.85 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الأحد عند 25.80 دينار أردني، ما يُعادل 36.44 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأحد في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس في الأردن عند 1,375.90 دينار أردني، بما يُعادل 1,943.08 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الأحد 6 أغسطس عند 44,236.18 دينار أردني، ما يُعادل 62,471.43 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الأحد عند 309.65 دينار أردني، ما يُعادل 437.28 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.