سعر الذهب اليوم في الاردن الاثنين 14 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في الاردن الاثنين 14 نوفمبر، استقراراً مع بداية التعاملات الصباحية عقب انخفاض متتال في سعر الذهب في في البورصة العالمية ليسجل 1760.56 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في المملكة الأردنية لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار أوقية الذهب والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 40.14 دينار أردني، بما يُعادل 56.61 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم عند 36.79 دينار أردني، ما يُعادل 51.89 دولار.

أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 في الأردن

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في الأسواق) في الأردن اليوم عند 35.12 دينار، بما يُعادل 49.53 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند 30.10 دينار أردني، بما يُعادل 42.46 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين في الأردن

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم الاثنين عند 23.41 دينار أردني، ما يُعادل 33.02 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في الأردن

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 14 نوفمبر في الأردن عند 1248.22 دينار أردني، بما يُعادل 1760.56 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الاثنين 14 نوفمبر عند 40152.72 دينار أردني، ما يُعادل 56633.50 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن اليوم

بلغ سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين في الأردن عند 281.07 دينار أردني، ما يُعادل 396.4 دولار.

يُذكر أنّ كميات السبائك الذهبية المستوردة في الأردن، شهدت إرتفاعاً خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022، وذلك بنسبة 169% مقارنةً مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

ويقول "ربحي علان" نقيب تجار الذهب والمجوهرات في الأردن: "إن المواطن الأردني يراقب ويتابع أسعار الذهب العالمية أولاً بأول" مشيراً إلى أن المواطن يقوم بالشراء في حال انخفاض الأسعار، والبيع عند الارتفاع وذلك من أجل جني الأرباح.