سجل سعر الذهب اليوم في الامارات الأربعاء 7 ديسمبر 2022، استقرار نسبي في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة اليوم عند مستوى 1,772.03 دولار للأوقية.

ومن خلال السطور التالية سنتعرف على اسعار الذهب اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في الامارات اليوم عند 209.26 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 56.97 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 191.82 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 52.22 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في الإمارات

جاء سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم في الامارات الأربعاء 7 ديسمبر عند 183.10 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 49.85 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الامارات

جاء سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 156.94 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 42.73 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات عند 122.07 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 33.23 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات عند 104.63 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.49 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات

سجل سعر أونصة الذهب في الامارات اليوم الأربعاء 7 ديسمبر : 6,508.66 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,772.03 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الامارات

وصل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء 7 ديسمبر : 209,258.12 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 56,972.04 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات عند 1,464.81 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 398.8 دولار.