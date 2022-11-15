شهد سعر الذهب اليوم في الجزائر الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، استقرار نسبي في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة الجزائرية، خلال تعاملات اليوم المبكرة، تناسباً مع سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجل 1776.32 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في الجزائر

من خلال السطور التالية سنتعرف على سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، بكافة العيارات (24, 22, 18, 14) هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في الجزائر: 7931.23 دينار جزائري، بما يُعادل 75.11 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الجزائر: 7270.30 دينار جزائري، بما يُعادل 52.35 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر: 6939.83 دينار جزائري، أي ما يُعادل 49.97 دولار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر: 5948.43 دينار جزائري، بما يُعادل 42.83 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في الجزائر: 4626.55 دينار جزائري، أي ما يُعادل 33.31 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر

جاء سعر أونصة الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر عند 246689.15 دينار جزائري، أي ما يُعادل 1776.32 دولار.

سعر كيلو الذهب في الجزائر اليوم

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم في الجزائر عند 7931234.43 دينار جزائري، أي ما يُعادل 57109.97 دولار.