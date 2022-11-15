سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 15 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في العراق الثلاثاء 15 نوفمبر، استقراراً نسبياً مع بداية تعاملات اليوم الصباحية، عقب تذب سعره أمس الاثنين بين الصعود والهبوط بالتناسب مع تباين سعر الذهب في البورصة العالمية عند مستوى 1771.20 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار جميع أعيرة الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 82839.48 دينار عراقي، ما يُعادل 56.95 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر في العراق عند 75936.19 دينار عراقي، ما يُعادل 52.20 دولار.

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 72484.55 دينار عراقي، ما يُعادل 49.83 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في العراق عند 62129.61 دينار عراقي، ما يُعادل 42.71 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 48323.03 دينار عراقي، بما يُعادل 33.22 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في العراق عند 41419.74 دينار عراقي، ما يُعادل 28.47 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2576597.77 دينار عراقي، بما يُعادل 1771.20 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في العراق

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر في العراق عند 82839480.12 دينار عراقي، بما يُعادل 56945.36 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في العراق عند 579876.36 دينار عراقي، أي ما يُعادل 398.64 دولار.

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