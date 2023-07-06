سعر الذهب اليوم في العراق الخميس 6 يوليو 2023

شهد سعر الذهب اليوم في العراق، الخميس 6 يوليو، ارتفاع طفيف مع بداية جلسات التداول بالتناسب مع تباين سعر الذهب في البورصة العالمية ، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,919.53 دولار للأوقية، وفي السطور التالية سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في العراق لجميع أعيرة الذهب بالدينار العراقي (IQD).

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في العراق عند 81,066.10 دينار عراقي، ما يُعادل 61.71 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 6 يوليو، في العراق عند 74,310.59 دينار عراقي، ما يُعادل 56.57 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر انتشاراً في الأسواق) عند 70,932.84 دينار عراقي، ما يُعادل 54.00 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في العراق

جاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في العراق عند 60,799.57 دينار عراقي، ما يُعادل 46.29 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في العراق

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في العراق عند 47,288.56 دينار عراقي، بما يُعادل 36.00 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في العراق

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في العراق عند 2,521,439.39 دينار عراقي، بما يُعادل 1,919.53 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس في العراق

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 6 يوليو في العراق عند 81,066,098.35 دينار عراقي، بما يُعادل 61,714.28 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في العراق

سجل سعر جنيه الذهب اليوم الخميس في العراق عند 567,462.69 دينار عراقي، أي ما يُعادل 432.0 دولار.