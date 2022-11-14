شهد سعر الذهب اليوم في تركيا الاثنين 14 نوفمبر 2022، انخفاض نسبي في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة التركية خلال التعاملات الفورية، تناسباً مع سعر الذهب في البورصة العالمية عند 1760.95 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في تركيا

نستعرض خلال السطور التالية أسعار الذهب في تركيا اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، بكافة العيارات (24, 22, 18, 14) هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في تركيا: 1051.22ليرة تركية، ما يُعادل 56.62 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في تركيا: 963.26 ليرة تركية، ما يُعادل 51.90 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في تركيا: 919.82 ليرة تركية، ما يُعادل 49.54 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 في تركيا: 788.42 ليرة تركية، ما يُعادل 42.46 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في تركيا: 613.21 ليرة تركية، أي ما يُعادل 33.03 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في تركيا

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم في تركيا عند 32696.71 دينار عراقي، بما يُعادل 1760.95 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في تركيا

جاء سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين 14 نوفمبر في تركيا عند 1051222.85 دينار عراقي، بما يُعادل 56615.81 دولار.