شهد سعر الذهب اليوم في تركيا الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، استقرار نسبي في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة التركية خلال التعاملات الفورية، تناسباً مع سعر الذهب في البورصة العالمية عند 1769.88 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في تركيا

نستعرض خلال السطور التالية أسعار الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، بكافة العيارات (24, 22, 18, 14) هذا بالإضافة إلى بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في تركيا: 1058.06 ليرة تركية، ما يُعادل 56.90 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في تركيا: 969.89 ليرة تركية، ما يُعادل 52.16 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في تركيا: 925.80 ليرة تركية، ما يُعادل 49.79 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في تركيا: 793.54 ليرة تركية، ما يُعادل 42.68 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في تركيا: 617.20 ليرة تركية، أي ما يُعادل 33.19 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في تركيا

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في تركيا عند 32909.33 ليرة تركية، بما يُعادل 1769.88 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في تركيا

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر في تركيا عند 1058058.74 ليرة تركية، بما يُعادل 56902.92 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في تركيا

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في تركيا الثلاثاء 15 نوفمبر عند 7406.41 ليرة تركية، بما يُعادل 398.32 دولار.