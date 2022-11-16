سجل سعر الذهب اليوم في دبي الأربعاء 16 نوفمبر 2022، ارتفاعاً طفيفاً في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع صعود سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1773.40 دولار للأوقية، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على سعر الذهب المستعمل اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 209.43 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 57.02 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في دبي

جاء سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 191.97 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 52.26 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في دبي

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الأربعاء 16 نوفمبر عند 183.25 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 49.89 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 157.07 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 42.76 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي عند 122.17 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 33.26 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي عند 104.71 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.51 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في دبي

جاء سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الأربعاء 16 نوفمبر : 6513.88 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1773.40 دولار.

اسعار كيلو الذهب اليوم في دبي

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر : 209425.95 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 57016.09 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم في دبي

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في دبي عند 1465.98 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 399.12 دولار.