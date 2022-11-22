سجل سعر الذهب اليوم في دبي الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، ارتفاع مؤقت مع بداية تعاملات اليوم تناسباً مع تباين مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند مستوى 1,744.22 دولار للأوقية، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على سعر الذهب اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 206.00 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 56.08 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء في دبي

سجل سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 188.84 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 51.41 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في دبي

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم في دبي الثلاثاء 22 نوفمبر عند 180.25 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 49.07 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب اليوم في دبي عيار 18 عند 154.50 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 42.06 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم في دبي عند 120.17 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 32.72 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي

بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم في دبي عند 103.00 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.04 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في دبي

بلغ سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر : 6,407.41 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,744.42 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في دبي

وجاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر : 206,002.86 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 56,084.36 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في دبي

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في دبي عند 1,442.02 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 392.56 دولار.