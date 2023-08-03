سعر الذهب اليوم في دبي الخميس 3 أغسطس 2023.. عيار 21 بـ 199.88 درهم

سجل سعر الذهب اليوم في دبي، الخميس 3 أغسطس 2023، انخفاض نسبي في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع هبوط مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند مستوى 1,934.40 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في الامارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في دبي اليوم عند 228.43 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 62.19 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في دبي

جاء سعر الذهب عيار 22 في دبي اليوم عند 209.39 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 57.01 دولار.

سعر الذهب اليوم في دبي عيار 21

سجل سعر غرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الخميس 3 أغسطس عند 199.88 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 54.42 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في دبي

جاء سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 171.32 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 46.64 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات عند 133.25 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 36.28 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في دبي

سجل سعر أونصة الذهب في دبي اليوم الخميس 3 أغسطس عند 7,104.97 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,934.40 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في دبي

وجاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الخميس عند 228,429.92 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 62,192.36 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات عند 1,599.01 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 435.36 دولار.