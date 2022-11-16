سعر الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 16 نوفمبر 2022

شهد سعر الذهب اليوم في سوريا، الأربعاء 16 نوفمبر ارتفاعاً طفيفاً خلال التعاملات المبكرة في الأسواق السورية تناسباً مع تباين سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1774.38 دولار للأوقية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

جاء سعر الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 298,000 ليرة للشراء، مقابل 301,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الأربعاء عند مستوى 274,000 ليرة للشراء، مقابل 276,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21

بلغ سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم في الأسواق عند مستوى 262,000 ليرة للشراء، مقابل 264,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء في سوريا عند مستوى 225,000 ليرة للشراء، مقابل 227,000 ليرة للبيع.

سعر جنيه الذهب في سوريا اليوم

بلغ سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في سوريا عند 2,035,000 ليرة سورية للشراء، مقابل 2,020,000 ليرة للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر كيلو الذهب اليوم في سوريا عند 288,571,429 ليرة سورية للشراء، مقابل 289,142,857 ليرة للبيع.