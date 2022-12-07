شهد سعر الذهب اليوم في عمان الأربعاء 7 ديسمبر 2022، استقراراً بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع سعر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,771.92 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في عمان

من خلال السطور التالية سنتعرف على اسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 21.93 ريال عماني ما يُعادل 56.97 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 20.10 ريال عماني، ما يُعادل 52.22 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 19.19 ريال عماني، ما يُعادل 49.85 دولار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 16.45 ريال عماني، ما يُعادل 42.73 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 12.79 ريال عماني، ما يُعادل 33.23 دولار.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 10.97 ريال عماني، ما يُعادل 28.48 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في عمان

سجل سعر أونصة الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر في سلطنة عمان عند 682.13 ريال عماني، بما يُعادل 1,771.92 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

سجل سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الأربعاء 7 ديسمبر عند 21,930.97 ريال عماني، ما يُعادل 56,968.51 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 153.52 ريال عماني، أي ما يُعادل 398.8 دولار.