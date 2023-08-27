سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 27 أغسطس 2023.. عيار 21 الآن!

سجل سعر الذهب اليوم في مصر، الأحد 27 أغسطس 2023، استقاراراً في مستهل التعاملات الصباحية، على نفس تعاملات أمس، في ظل تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,916 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

في هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 27 أغسطس 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بالإضافة إلى بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد عند 2,566 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,589 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,352 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,373 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في مصر نحو 2,245 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,265 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,924 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,941 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,497 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,510 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,960 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,120 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 79,794 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 80,505 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

جاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,565,714 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,588,571 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.