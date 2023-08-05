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حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف المصرية القديم وسط القاهرة

تاريخ النشر: 05 آب / أغسطس 2023 - 12:44
حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف المصرية

اندلع حريق ضخم اليوم السبت في مبنى وزارة الأوقاف المصرية القديم وسط القاهرة.

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وفور تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغاً بالحريق، توجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لموقع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص المبنى وتقييم تأثير الحريق عليه. كما وجه بسرعة إزالة آثار الحريق بعد انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة الموقع.

من جهته، أكدت السلطات أن المبنى كان خالياً من الموظفين، إذ انتقلت الوزارة إلى العاصمة الإدارية قبل عدة أسابيع. ولم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية في هذا الحادث
 

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