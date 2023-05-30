سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 مايو 2023.. عيار 21 الآن

سجل سعر الذهب اليوم في مصر، الثلاثاء 30 مايو 2023، استقراراً في مستهل التعاملات الصباحية، على نفس مستويات تعاملات نهاية أمس، في ظل تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,940 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 18,400 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 18,560 جنيهاً مصرياً.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 30 مايو 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب بالإضافة إلى سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء نحو 2,629 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,651 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,410 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,430 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر نحو 2,300 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,320 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,971 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,989 جنيهاً مصرياً للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,533 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,547 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء (بيع) = 81,749 جنيهاً مصرياً.

جاء سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء (شراء) = 82,459 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

وجاء سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) الثلاثاء نحو 2,628,571 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,651,429 جنيهاً مصرياً للشراء.