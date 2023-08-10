سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 10 أغسطس 2023.. بدون مصنعية

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الخميس 10 أغسطس 2023، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية التعاملات الصباحية، على نفس تعاملات أمس، في ظل تراجع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة للذهب عند 1,915 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 10 أغسطس 2023 (أسعار جرامات الذهب) بمختلف عيارات الذهب هذا بجانب بيان سعر جنيه الذهب اليوم في مصر.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس نحو 2,462 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,466 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر اليوم نحو 2,257 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,261 جنيهاً مصرياً للشراء.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في مصر نحو 2,154 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,158 جنيهاً مصرياً للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 1,846 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,850 جنيهاً مصرياً للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 1,436 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 1,439 جنيهاً مصرياً.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 10 أغسطس 2023

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (بيع) = 17,232 جنيهاً مصرياً.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم (شراء) = 17,264 جنيهاً مصرياً.

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الخميس 10 أغسطس 2023

شهد سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (بيع) = 76,559 جنيهاً مصرياً.

شهد سعر أونصة الذهب في مصر اليوم (شراء) = 76,701 جنيهاً مصرياً.

سعر كيلو الذهب اليوم الخميس 10 أغسطس 2023

سجل سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم (حجم 1 كيلو) نحو 2,461,714 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 2,466,286 جنيهاً مصرياً للشراء.

ونُشير إلى أنّ أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية تختلف بحسب عدة عوامل من أهمها العيارات والمصنعية (ما يحصل عليه التاجر عن كل جرام من المشغولات الذهبية) والتي تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهاً، بينما ترتفع قيمة المصنعية عند بعض التجار لتسجل ما بين 120 إلى 150 جنيهاً مصرياً.