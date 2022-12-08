سجل سعر الذهب في الامارات اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، ارتفاع نسبي في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع مؤشر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة اليوم عند مستوى 1,785.83 دولار للأوقية.

ومن خلال السطور التالية سنتعرف على اسعار الذهب اليوم في الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب في الامارات اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الامارات اليوم عند 210.88 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 57.42 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في الإمارات

جاء سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 193.31 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 52.63 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في الإمارات

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الامارات اليوم الخميس 8 ديسمبر عند 184.52 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 50.24 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الامارات

بلغ سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 158.16 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 43.06 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في الامارات عند 123.02 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 33.49 دولار.

سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات

وجاء سعر الذهب عيار 12 اليوم في الامارات عند 105.44 درهماً إمارتياً، ما يُعادل 28.71 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في الإمارات

وصل سعر أونصة الذهب في الامارات اليوم الخميس 8 ديسمبر : 6,559.24 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,785.83 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الامارات

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الخميس 8 ديسمبر : 210,884.31 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 57,415.72 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم في الامارات عند 1,476.19 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 401.92 دولار.