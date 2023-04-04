سعر الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023

شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم، الثلاثاء 4 أبريل انخفاض نسبي في مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية بالتناسب مع انخفاض مؤشر سعر الذهب عالمياً عند مستوى 1,981.41 دولار للأوقية.

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 481,000 ليرة للشراء، مقابل 486,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الثلاثاء عند مستوى 442,000 ليرة للشراء، مقابل 447,000 ليرة للبيع.

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الثلاثاء في الأسواق عند مستوى 423,000 ليرة للشراء، مقابل 427,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 363,000 ليرة للشراء، مقابل 366,000 ليرة للبيع.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 307,000 ليرة للشراء، مقابل 310,000 ليرة للبيع.

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