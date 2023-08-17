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سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 17 أغسطس 2023

تاريخ النشر: 17 آب / أغسطس 2023 - 07:43
سعر الذهب في سوريا اليوم
سعر الذهب في سوريا اليوم

سجل سعر الذهب في سوريا اليوم، الخميس 17 أغسطس، ارتفاعاً جديداً مع بداية التعاملات المبكرة في الأسواق السورية مع ارتفاع سعر الدولار، رغم تراجع مؤشر سعر الذهب عالمياً الذي سجل عند مستوى 1,895.81 دولار للأوقية.

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سعر الذهب في سوريا اليوم اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب في سوريا (عيار 24) اليوم عند مستوى 955,000 ليرة للشراء، مقابل 967,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا اليوم الخميس عند مستوى 877,000 ليرة للشراء، مقابل 889,000 ليرة للبيع.

 

أسعار الذهب في سوريا اليوم عيار 21

جاء سعر الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الخميس في الأسواق عند مستوى 839,000 ليرة للشراء، مقابل 849,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب في سوريا عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا عند مستوى 719,000 ليرة للشراء، مقابل 728,000 ليرة للبيع.

 

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في سوريا عند مستوى 906,000 ليرة للشراء، مقابل 617,000 ليرة للبيع.

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