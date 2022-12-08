شهد سعر الذهب في عمان اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، استقرار نسبي بأسواق الصاغة في سلطنة عمان، تناسباً مع مؤشر الذهب في البورصة العالمية حيث سجلت العقود الفورية عند 1,783.51 دولار للأوقية.

سعر الذهب في عمان اليوم

من خلال السطور التالية سنتعرف على اسعار الذهب في عمان اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022، لجميع العيارات (24, 22 ,21, 18, 14) بالريال العماني OMR هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في عمان: 22.08 ريال عماني ما يُعادل 57.34 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 22 في عمان: 20.24 ريال عماني، ما يُعادل 52.56 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في عمان: 19.32 ريال عماني، ما يُعادل 50.17 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في عمان: 16.56 ريال عماني، ما يُعادل 43.01 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في عمان: 12.88 ريال عماني، ما يُعادل 33.45 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في عمان: 11.04 ريال عماني، ما يُعادل 28.67 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في عمان

بلغ سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر في سلطنة عمان عند 686.65 ريال عماني، بما يُعادل 1,783.51 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في سلطنة عمان

بلغ سعر كيلو الذهب في عمان اليوم الخميس 8 ديسمبر عند 22,076.29 ريال عماني، ما يُعادل 57,341.14 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في عمان

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في سلطنة عمان عند 154.53 ريال عماني، أي ما يُعادل 401.36 دولار.