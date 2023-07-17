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سعر الذهب في لبنان اليوم الاثنين 17 يوليو 2023

تاريخ النشر: 17 تمّوز / يوليو 2023 - 06:41
سعر الذهب في لبنان اليوم
سعر الذهب في لبنان اليوم

شهد سعر الذهب في لبنان اليوم، الاثنين 17 يوليو، ارتفاعاً نسبياً في مستهل تعاملات  اليوم بالتزامن مع تباين سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية اليوم عند 1,954.77 دولار للأوقية.

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أسعار الذهب في لبنان اليوم

من خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر الذهب اليوم في لبنان بالدولار وأسعار الذهب في لبنان اليوم بالليرة اللبنانية (LBP) من جميع عيارات الذهب (24، 21،22، 18):

  • جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان عند 942,948.37 ليرة لبنانية، بما يُعادل (62.85 دولار).
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في لبنان عند 864,369.34 ليرة لبنانية، بما يُعادل (57.61 دولار).
  • سجل سعر الذهب في لبنان اليوم عيار 21 (الأكثر انتشاراً في لبنان) عند 825,079.82 ليرة لبنانية، بما يُعادل (54.99 دولار).
  • جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان عند 707,211.28 ليرة لبنانية، ما يُعادل (47.14 دولار).
  • سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في لبنان عند 550,053.21 ليرة لبنانية، أي ما يُعادل (36.66 دولار).

 

سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بالدولار

جاء سعر أونصة الذهب اليوم في لبنان اليوم الاثنين 17 يوليو 2023 عند 29,328,994.57 ليرة لبنانية، ما يُعادل (1,954.77 دولار).

 

سعر ليرة الذهب في لبنان اليوم

سجل سعر الليرة الذهب اليوم الاثنين 17 يوليو عند 6,600,638.58 ليرة، بما يُعادل (439.92 دولار).

 

سعر كيلو الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين في لبنان عند 942,948,368.19 ليرة، ما يُعادل 62,847.27 دولار.

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