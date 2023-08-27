سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء الأحد 27 أغسطس 2023

ارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، خلال تداولات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 في عموم المحافظات السورية، مع وجود توقعات بالصعود على خلفية قرار المركزي السوري.

سعر اليورو اليوم في سوريا

صعد سعر اليورو اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية، وسجل سعر صرف اليوم عند 14677 ليرة للشراء، و14898 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء عند 13600 ليرة للشراء، و 13800 ليرة للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في سوريا في السوق السوداء

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية اليوم في سوريا الأحد 27 أغسطس في السوق السوداء:

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3625 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3681 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3699 ليرة للشراء، مقابل 3757 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد عند 19208 ليرة للشراء، مقابل 19499 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 510 ليرة للشراء، مقابل 520 ليرة للبيع.