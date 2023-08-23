سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء الأربعاء 23 أغسطس 2023

تراجع سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، خلال تداولات اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 في عموم المحافظات السورية، وسط ترقب وتوقعات بالصعود على خلفية قرار المركزي السوري.

سعر اليورو اليوم في سوريا

انخفض سعر اليورو اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية، وسجل سعر صرف اليوم عند 14855 ليرة للشراء، و 15077 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء عند 13700 ليرة للشراء، و 13900 ليرة للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في سوريا في السوق السوداء

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية اليوم في سوريا الأربعاء 23 أغسطس في السوق السوداء:

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3656 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3712 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3729 ليرة للشراء، مقابل 3786 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 19352 ليرة للشراء، مقابل 19642 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 502 ليرة للشراء، مقابل 511 ليرة للبيع.