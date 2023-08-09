سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء الأربعاء 9 أغسطس 2023

قفز سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، خلال تداولات اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في عموم المحافظات السورية، وسط توقعات بمزيد من الصعود على خلفية قرار المركزي السوري.

سعر اليورو اليوم في سوريا

صعد سعر اليورو اليوم في سوريا مجدداً مقابل الليرة السورية، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 13996 ليرة للشراء، و 14220 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

ارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء ليسجل 12800 ليرة للشراء، و 13000 ليرة للبيع.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأربعاء 9 أغسطس في السوق السوداء:

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3413 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3469 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3479 ليرة للشراء، مقابل 3537 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 18080 ليرة للشراء، مقابل 18370 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 472 ليرة للشراء، مقابل 481 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.