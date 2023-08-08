سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء الثلاثاء 8 أغسطس 2023

ارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، خلال تداولات اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 في عموم المحافظات السورية، وسط توقعات بمزيد من الصعود على خلفية قرار المركزي السوري.

سعر اليورو اليوم في سوريا

قفز سعر اليورو اليوم في سوريا مجدداً مقابل الليرة السورية، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 13780 ليرة للشراء، و 14004 ليرة للبيع.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الثلاثاء 8 أغسطس في السوق السوداء:

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3347 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3404 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3414 ليرة للشراء، مقابل 3471 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 17721 ليرة للشراء، مقابل 18012 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 463 ليرة للشراء، مقابل 472 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.