سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء الخميس 10 أغسطس 2023

صعد سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، خلال تداولات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023 في عموم المحافظات السورية، وسط توقعات بمزيد من الصعود على خلفية قرار المركزي السوري.

سعر اليورو اليوم في سوريا

ارتفع سعر اليورو اليوم في سوريا مجدداً مقابل الليرة السورية، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 14544 ليرة للشراء، و 14769 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء ليسجل 13250 ليرة للشراء، و 13450 ليرة للبيع.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الخميس 10 أغسطس في السوق السوداء:

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3534 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3591 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3606 ليرة للشراء، مقابل 3664 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 18695 ليرة للشراء، مقابل 18986 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 488 ليرة للشراء، مقابل 498 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.