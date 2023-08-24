سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء الخميس 24 أغسطس 2023

انخفض سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، خلال تداولات اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 في عموم المحافظات السورية، بالرغم من وجود توقعات بالصعود على خلفية قرار المركزي السوري.

سعر اليورو اليوم في سوريا

تراجع سعر اليورو اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية، وسجل سعر صرف اليوم عند 14326 ليرة للشراء، و 14548 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء عند 13200 ليرة للشراء، و 13400 ليرة للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في سوريا في السوق السوداء

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية اليوم في سوريا الخميس 24 أغسطس في السوق السوداء:

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3523 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3579 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3592 ليرة للشراء، مقابل 3650 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 18657 ليرة للشراء، مقابل 18947 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 483 ليرة للشراء، مقابل 493 ليرة للبيع.