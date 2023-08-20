سعر اليورو والعملات الأجنبية اليوم في سوريا في السوق السوداء الأحد 20 أغسطس 2023

ارتفع سعر اليورو والعملات الأجنبية اليوم في سوريا في السوق السوداء، خلال تداولات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 في عموم المحافظات السورية، وسط ترقب وتوقعات بمزيد من الصعود على خلفية قرار المركزي السوري.

سعر اليورو اليوم في سوريا

صعد سعر اليورو اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 15768 ليرة للشراء، و 15990 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

جاء سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء عند 14500 ليرة للشراء، و 14700 ليرة للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في سوريا في السوق السوداء

من خلال السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية اليوم في سوريا الأحد 20 أغسطس في السوق السوداء:

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3870 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3926 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3946 ليرة للشراء، مقابل 4003 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد عند 20480 ليرة للشراء، مقابل 20770 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 534 ليرة للشراء، مقابل 544 ليرة للبيع.