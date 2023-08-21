سعر اليورو والعملات الأجنبية اليوم في سوريا في السوق السوداء الاثنين 21 أغسطس 2023

ارتفع سعر اليورو والعملات الأجنبية اليوم في سوريا في السوق السوداء، خلال تداولات اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 في عموم المحافظات السورية، وسط ترقب وتوقعات بمزيد من الصعود على خلفية قرار المركزي السوري.

سعر اليورو اليوم في سوريا

تحرك سعر اليورو اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية، وسجل سعر صرف اليوم عند 15931 ليرة للشراء، و 16153 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في سوريا

سجل سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء عند 14650 ليرة للشراء، و 14850 ليرة للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم في سوريا في السوق السوداء

في السطور التالية نوضح أسعار العملات الأجنبية اليوم في سوريا الاثنين 21 أغسطس في السوق السوداء:

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3910 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3966 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3986 ليرة للشراء، مقابل 4044 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

سجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين عند 20692 ليرة للشراء، مقابل 20982 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

سجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 540 ليرة للشراء، مقابل 549 ليرة للبيع.