سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023

شهدت أسعار الذهب اليوم في الاردن، الثلاثاء 15 أغسطس انخفاضاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

يأتي ذلك في ظل هبوط سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الآجلة عند سعر 1,904.48 دولار للأوقية، وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط سعر بيع غرام الذهب اليوم في الاردن لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان سعر أوقية الذهب والكيلو.

أسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24

شهد سعر الذهب اليوم في الأردن جرام عيار 24 عند 43.36 دينار أردني، بما يُعادل 61.24 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الأردن

سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم عند 39.74 دينار أردني، ما يُعادل 56.14 دولار.

سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 (الأكثر طلباً من قبل الأردنيين) عند 37.94 دينار، بما يُعادل 53.59 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 18 عند 32.52 دينار أردني، بما يُعادل 45.93 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الأردن

جاء سعر جرام الذهب من عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 25.29 دينار أردني، ما يُعادل 35.72 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الثلاثاء 15 أغسطس في الأردن عند 1,348.53 دينار أردني، بما يُعادل 1,904.81 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن

سجل سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء 15 أغسطس عند 43,356.21 دينار أردني، ما يُعادل 61,241.02 دولار.

سعر جنيه الذهب في الأردن

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن الثلاثاء عند 303.49 دينار أردني، ما يُعادل 428.72 دولار.

ونُشير إلى أنّ هناك ما يُقارب من 850 تاجراً وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة الأردنية.