سعودي يتعرض لخسارة نصف مليون ريال في دقيقة

خسر مواطن سعودي أربعيني نصف مليون ريال في دقيقة، وذلك بعد تعرضه لعملية احتيال مالية الأسبوع الماضي ، حيث سحب نصف مليون ريال من حسابه البنكي بأحد المصارف المحلية.

حصل الاحتيال على المواطن السعودي بعدما أعطى متصلا ادعى أنه يمثل البنك الذي فيه حسابه بياناته البنكية وكذلك رمز التحقق الذي وصله برسالة نصية على هاتفه.

حيث استقبل المواطن السعودي اتصالاً في الصباح الباكر الأسبوع الماضي من هاتف ثابت، حيث قام المتصل بالتعريف عن نفسه بأنه موظف من إدارة البنك الذي يوجد فيه حساب المواطن السعودي، وأخبره بأن الحساب بحاجة لتحديث البيانات بهدف حماية الحساب من الاختراق، حيث طلب المتصل من المواطن السعودي إعطائه رقم الآيبان والرقم السري، وبالفعل المواطن السعودي قام بإعطائه ما طلبه، وبعد أقل دقيقة طلب منه رقم الكود المرسل على جواله، وأيضًا قام بإعطائه رقم الكود.، وبعد ذلك وصل المواطن السعودي رسالة نصية تتضمن بتحويل جميع ما في حسابه وهو مبلغ 500 ألف ريال، لحساب مؤسسة باسم امرأة.

وبعد ذلك توجه المواطن السعودي إلى البنك، وتمت إجابته بأنه فرط في حق نفسه وخالف التعليمات بمنح بياناته البنكية السرية لشخص غير معروف، وأنه يتوجب عليه التقدم ببلاغ لأقرب مركز شرطة.