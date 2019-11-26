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سلسلة مطاعم ماكدونالدز تعتزم دفع 26 مليون دولار لتسوية نزاع بشأن الأجور

منشور 26 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 09:28
اتهم العمال سلسلة مطاعم ماكدونالدز في كاليفورنيا، في عام 2013 بانتهاك قانون العمل بما في ذلك استخدام نظام لحساب الوقت يحرم العمال من الحصول على أجر إضافي مقابل عدد ساعات العمل الزائدة
نفت ماكدونالدز ارتكابها أي مخالفات وقالت إنها ملتزمة تماما بالمعاملة العادلة لكل موظفيها
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وافقت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ماكدونالدز غورب على دفع 26 مليون دولار لتسوية نزاع قانوني مستمر منذ سنوات مع عمالها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

وافقت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية ماكدونالدز غورب على دفع 26 مليون دولار لتسوية نزاع قانوني مستمر منذ سنوات مع عمالها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الذين يتهمونها بعدم دفع الأجور والمكافآت التي يستحقونها.

واتهم العمال سلسلة مطاعم ماكدونالدز في كاليفورنيا، في عام 2013 بانتهاك قانون العمل بما في ذلك استخدام نظام لحساب الوقت يحرم العمال من الحصول على أجر إضافي مقابل عدد ساعات العمل الزائدة. وشارك في الدعوى عشرات الآلاف من عمال السلسلة في مختلف أنحاء كاليفورنيا.

كما اتهمت الدعوى السلسلة بحرمان العمال من الحصول على الراحة المقررة في التوقيتات المحددة.

وكجزء من التسوية، نفت ماكدونالدز ارتكابها أي مخالفات وقالت إنها ملتزمة تماما بالمعاملة العادلة لكل موظفيها.

وأضافت الشركة "رغم أننا مازلنا مقتنعين بأننا ممارساتنا العمالية تتوافق تماما مع قانون العمل في كاليفورنيا، فقد قررنا تسوية هذه القضية التي تعود إلى بداية عام 2013".

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Via SyndiGate.info


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