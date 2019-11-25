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صور: أول مقهى في أبوظبي جميع موظفيه من ذوي الهمم

منشور 25 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 11:14
صور: أول مقهى في أبوظبي جميع موظفيه من ذوي الهمم
المقهى مفتوح حاليًا من الساعة 8 صباحًا حتى 1 ظهرًا في أيام الأسبوع
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يعد مقهى Bee Cafe، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر، أول مقهى في الإمارات يديره أشخاص من ذوي الهمم

هناك الكثير من الأشياء التي ستحبها في مقهى The Bee Cafe، وهو مساحة رائعة تقع داخل مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة في أبو ظبي، وما يجعل هذا المقهى مميزاً، هو أن جميع العاملين فيه من ذوي الهمم.

ويعد مقهى Bee Cafe، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا الشهر، أول مقهى في الإمارات يديره أشخاص من ذوي الهمم.

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وتوظف المؤسسة حاليًا ستة أعضاء من الموظفين الذين شاركوا في تدريب باريستا لخدمة العملاء والضيافة منذ بداية العام، مما مكنهم من فعل كل شيء بدءًا من تلقي الطلبات وتحضير وتقديم مجموعة من القهوة المتخصصة إلى التواصل الاجتماعي مع الضيوف.

وتشتمل القائمة على الكابتشينو واللاتيه والبيض، ويبيع المقهى أيضًا الكعك النباتي محلي الصنع “I Can” من إعداد عليا الزعابي وهي لاعبة جمباز من متلازمة داون.

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وعلى الرغم من أن Bee Cafe لا يقدم الطعام في الوقت الحالي، إلا أنه توجد خطط لإتاحة السلع المخبوزة في المستقبل القريب.

وتم تصميم الديكورات الداخلية مع مراعاة احتياجات الموظفين، والمقهى متاح أيضًا للعملاء الذين يعانون من إعاقات في الحركة، مع طاولات منخفضة ومستديرة وبلاط مانع للانزلاق.

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وتعد Bee Cafe جزءًا من حملة Bee the Change، التي تهدف إلى زيادة توظيف الأشخاص ذوي الهمم على كل من المستوى الوطني والدولي، والتي تديرها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وهي منظمة حكومية غير ربحية تأسست في أبوظبي عام 2004.

المقهى مفتوح حاليًا من الساعة 8 صباحًا حتى 1 ظهرًا في أيام الأسبوع، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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Via SyndiGate.info


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